بلغت تونس الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية المقامة في الغابون، بفوزها على زيمبابوي 4-2، فيما خرج المنتخب الجزائري بعد تعادله 2-2 أمام السنغال، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكان المنتخب التونسي الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي من أصل بولندي هنري كاسبرجاك، بحاجة إلى نقطة التعادل فقط من أجل بلوغ ربع النهائي.

وقد نجح أبطال 2004 في تحقيق أكثر من ذلك، رافعين رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف السنغال التي كانت ضامنة لتأهلها قبل لقاء الاثنين مع الجزائر الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وتلتقي تونس التي غاب عنها حارسها أيمن المثلوثي للإصابة ولعب رامي الجريدي بدلاً منه، في الدور ربع النهائي السبت المقبل مع بوركينا فاسو بطلة المجموعة الأولى.

أما بالنسبة لزيمبابوي، فانتهى مشوارها عند الدور الأول للمرة الثالثة في ثلاث مشاركات وذلك بعدما تجمد رصيدها عند نقطة حصلت عليها في الجولة الأولى أمام الجزائر (2-2).

واستحق المنتخب التونسي فوزه الثاني، بعد ذلك الذي حققه في الجولة السابقة على الجزائر (2-1)، إذ سيطرت على اللقاء وحسمته في شوطه الأول بعدما سجلت فيه أهدافها الأربعة عبر نعيم سليتي (9) ويوسف المساكني (22) وطه ياسين الخنيسي (35) ووهبي الخزري (45 من ركلة جزاء)، فيما سجل نوليدج موسونا (42) وتنداي ندورو (56) لزيمبابوي.

وضمن نفس المجموعة، ودع منتخب الجزائر المنافسات بالتعادل مع نظيره السنغالي بهدفين لكل فريق على ملعب "فرانسيفيل".



وقدم منتخب الجزائر عرضا طيبا، وسجل إسلام سليماني مهاجم ليستر الإنجليزي هدفين في الدقيقتين 10 و52، لكن المنتخب السنغالي رفض الهزيمة وسجل الثنائية عن طريق بابا كولي ديوب وموسى سو في الدقيقتين 44 و53.



ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، ويواجه نظيره الكاميرون، وصيف المجموعة الأولى، في دور الثمانية، بينما أنهى منتخب الجزائر دور المجموعات بنقطتين في المركز الثالث.