قال وفد المجموعات المسلحة إلى أستانا, يوم الثلاثاء, انه "غير راض" على البيان الختامي, لعدم اشارته الى دور إيران العسكري في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن مندوب عن الوفد قوله ان "إيران تشارك في عمليات عسكرية في عدد من المناطق مما يتسبب في النزوح القسري لآلاف السوريين وإراقة الدماء..و هذا البيان يمنح شرعية لهذا الدور."

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بدوره, ذكر مندوب ثان أن المعارضة لن تدعم البيان , منتقدا الدور التركي في المفاوضات والذي وصفه بأنه "ضعيف" , كما انتقد "عدم دعمها موقف المعارضة".

وجاء ذلك عقب رفض رئيس وفد الفصائل المسلحة السورية إلى أستانا محمد علوش التوقيع على البيان الختامي لمفاوضات أستانا بصيغته المقترحة, مشيرا الى ان الهدف الاساسي هو "تثبيت وقف النار", قبل مناقشة آليات الحل السياسي.

وتضمن البيان الختامي , الذي نشرته وكالات انباء, ان فود روسيا وتركيا وإيران توصلت إلى اتفاق حول إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, مؤكدا على تثبيت كل آليات وقف إطلاق النار في سوريا.

وشدد البيان الختامي على الإسراع في استئناف المفاوضات بناء على القرارات الدولية, مشيرا الى ان المفاوضات المقبلة في جنيف ستكون مباشرة بين النظام والمعارضة السورية.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.

ولفت البيان الى ان الأطراف كافة تتعهد بمحاربة داعش والنصرة وفصلهما عن باقي الفصائل الأخرى

ورفض البيان الحل العسكري لانهاء الازمة السورية, مؤكدا على تسويتها بالوسائل السياسية.

وكانت المفاوضات في أستانا انطلقت صباح الاثنين 23 كانون الثاني بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

ويشار الى أن وقف إطلاق النار في سوريا، على رأس أجندة مباحثات أستانا ، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار, الذي دخل حيز التفيذ منذ 30 كانون أول الماضي، بضمان كل من تركيا وروسيا، ومنع الخروقات لهذا الاتفاق.