تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف 17 عالمياً إلى الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، بفوزه على الألماني ميشا زفيريف 6-1 و7-5 و6-2 الثلاثاء.

واحتاج فيدرر إلى 92 دقيقة فقط للتغلب على زفيريف المصنف 50 عالمياً، والذي خاض أول ربع نهائي لبطولة كبرى بعدما حقق مفاجأة كبرى في ثمن النهائي بإقصاء المصنف أول البريطاني أندي موراي.

وحسم فيدرر المجموعة الأولى في 19 دقيقة فقط.

وقال السويسري البالغ من العمر 35 عاماً بعد تأهله "أنا سعيد. خضت أفضل مباراة لي في هذه البطولة. لم أشعر بأنني سأكون جيدا لهذه الدرجة. أما الآن فأجد نفسي في نصف النهائي لمواجهة ستان. إنه أمر رائع بالنسبة إلينا... أتطلع لهذه المواجهة".

وسيتواجه فيدرر وفافرينكا للمرة الثانية والعشرين، ويتفوق الأول بوضوح بعد أن فاز في 18 منها.

أضاف فيدرر الساعي للقب خامس في ملبورن "كنت أتوقع الاستمرار لبضعة أدوار بحسب القرعة، ربما الدور الرابع أو ربع النهائي. هذا كان هدفي"، وذلك بعدما عانى إصابات في الجزء الثاني من الموسم الماضي، ما أدى إلى تراجعه في تصنيف اللاعبين.