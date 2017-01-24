أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، عن تحرير الجانب الأيسر (شرق) مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقل التلفزيون العراقي عن العبادي تأكيده استعادة الجزء الأيسر من مدينة الموصل من تنظيم "داعش" بالكامل.

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وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت الاثنين، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عن تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بشكل كامل، مؤكدة أنه لم يتبق سوى الإعلان الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة. ولكن قيادة العمليات المشتركة، نفت ذلك مؤكدة أن القطعات ما تزال مستمرة بتحرير ما تبقى من الساحل الأيسر.

يشار إلى أن العبادي أعلن في 19 تشرين الأول 2016 عن إطلاق معركة تحرير الموصل من "داعش"، وذلك بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن وقوات الحشد الشعبي.

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