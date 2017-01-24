أفادت وكالة (سبونتيك), يوم الثلاثاء, نقلا عن مصدر من الأمم المتحدة , يوم الثلاثاء، أن موعد انعقاد المفاوضات السورية في جنيف قد يتم تأجيله.

وكان من المقرر أن تعقد جولة من المفاوضات لتسوية الأزمة السورية في جنيف، في 8 شباط المقبل.

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وتجري حاليا في العاصمة أستانا مفاوضات سلام سورية, برعاية روسيا وتركيا وإيران, لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد ومحاولة حل الأزمة السورية.