انتهت المشاورات بين الدول الراعية للمفاوضات في العاصمة في أستانا , حيث من المقرر أن يتم عرض البيان الختامي في وقت لاحق.

وتوصلت روسيا وايران وتركيا, الثلاثاء, الى اتفاق حول تشكيل آلية ثلاثية مشتركة، لتأمين مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا, وذلك في مسودة البيان الختامي المرتقب.

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ونصت مسودة الاتفاق على إنشاء لجنة مراقبة من الأطراف الموقعة والضامنة بالتنسيق مع الامم المتحدة, مؤكدة على ضرورة انسحاب القوات والمليشيات الأجنبية من سوريا خلال شهر.

ورفض رئيس وفد الفصائل المسلحة السورية إلى أستانا محمد علوش , الثلاثاء, التوقيع على البيان الختامي لمفاوضات أستانا بصيغته المقترحة, مشيرا الى ان الهدف الاساسي هو "تثبيت وقف النار", قبل مناقشة آليات الحل السياسي.

وانتهت الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام السورية السورية، الاثنين، في استانا، والتي جمعت لأول مرة منذ بدء الصراع في البلاد أطراف الصراع إلى طاولة مفاوضات، برعاية روسية تركية إيرانية، بحضور الأمم المتحدة وأمريكا وكازاخستان, لكن حيثيات هذه الجلسة، اقتصرت على الإدلاء بتصريحات رسمية، ولم يحدث خلالها أي اتصالات مباشرة بين الوفدين.