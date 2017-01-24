توصلت روسيا وايران وتركيا, يوم الثلاثاء, الى اتفاق حول تشكيل آلية ثلاثية مشتركة، لتأمين مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا, وذلك في مسودة البيان الختامي المرتقب.

ونقلت وكالة "الاناضول" عن مصادر مشاركة في الاجتماع قولها إن هدف الاجتماع الرئيسي هو "تثبيت وقف إطلاق، ومنع أي اشتباكات وخروقات لوقف إطلاق النار"، مشيرةً أن "تركيا وروسيا وإيران، توصلت إلى توافق حول ذلك".

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وبحسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة, فإن تشكيل الآلية, تسمح بمراقبة مشتركة لوقف إطلاق النار ميدانيا على أن يتم التحقق الفوري من المعلومات الواردة عن الخروقات والتحقق منها, والعمل مع الأطراف ذات النفوذ من أجل وقف الخروقات وتطبيق وقف إطلاق النار.

وأوضحت "الأناضول"، أن التفاهم المذكور (الآلية الثلاثية)، هو أحد البنود التي تم التوافق عليها في البيان الختامي المشترك المنتظر صدوره اليوم، لكنه لم يصل إلى شكله النهائي بعد.

ويشار الى أن وقف إطلاق النار في سوريا، على رأس أجندة مباحثات أستانا ، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار, الذي دخل حيز التفيذ منذ 30 كانون أول الماضي، بضمان كل من تركيا وروسيا، ومنع الخروقات لهذا الاتفاق.

وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا قال, في وقت سابق من اليوم, ان الدول الراعية لمفاوضات أستانا (تركيا – ايران – روسيا) على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن البيان الختامي, يعيد تأكيد وقف لقتال بين الأطراف السورية المتحاربة.

ومن المقرر أن تستأنف , في وقت لاحق اليوم, استئناف محادثات السلام السورية في العاصمة استأنا , برعاية روسيا وإيران وتركيا.

وانتهت الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام السورية السورية، الاثنين، في استانا، والتي جمعت لأول مرة منذ بدء الصراع في البلاد أطراف الصراع إلى طاولة مفاوضات، برعاية روسية تركية إيرانية، بحضور الأمم المتحدة وأمريكا وكازاخستان, لكن حيثيات هذه الجلسة، اقتصرت على الإدلاء بتصريحات رسمية، ولم يحدث خلالها أي اتصالات مباشرة بين الوفدين.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.