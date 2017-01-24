نفى نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش, يوم الثلاثاء, نية بلاده تسليم مدينة الباب بريف حلب إلى النظام السوري, في حال استعاداتها من أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن قورتولموش قوله ان "التحالف, الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014 ويضم أكثر من 60 دولة لمحاربة التنظيم في سوريا والعراق, لم يقدم دعما كافيا للعملية التركية للسيطرة على بلدة الباب".

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وكانت تركيا طلبت من التحالف الدولي تقديم دعم جوي للقوات التي تدعمها تركيا وتحاصر مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش".

ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات تركية منذ أسابيع البلدة في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا في شهر آب الماضي، وسط معارك وقصف تركي لإخراج عناصر التنظيم.

وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش", في خطوة لاقت معارضة من قبل النظام السورية, واعتبرت ذلك "عدوانا", في حين ردت تركيا ان العملية مستمرة حتى تطهير الحدود من "العناصر الإرهابية".