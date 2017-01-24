اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش اوغلو, في اتصال هاتفي, يوم الثلاثاء, على اهمية إقامة اتصالات مباشرة بين النظام السوري والمعارضة, فضلا عن مواصلة العمل مع الاطراف السورية المشاركة في محادثات استانا .

ونقلت وسائل اعلام عن بيان لوزارة الخارجية الروسية, أن الوزيرين شددا على "ضرورة إقامة اتصالات مباشرة بين الحكومة السورية وممثلي المعارضة المسلحة لتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية وترتيب الحوار السوري السوري كوسيلة وحيدة للتوصل إلى السلام في الجمهورية العربية السورية".

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كما اتفق الطرفان, بحسب البيان, على "مواصلة العمل مع الأطراف السورية التي تشارك في اجتماع أستانا للإسهام في إنجاحه والاستعداد لاستئناف المفاوضات بشأن تسوية الأزمة السورية في جنيف".

وبحث الوزيران, في الاتصال الهاتفي، سير المفاوضات بين أطراف الأزمة السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وجاء الاتصال الهاتفي في وقت اتفقت إيران وروسيا وتركيا على إنشاء آلية ثلاثية لتطبيق ومراقبة الهدنة في سوريا.

وانتهت الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام السورية السورية، الاثنين، في استانا، والتي جمعت لأول مرة منذ بدء الصراع في البلاد أطراف الصراع إلى طاولة مفاوضات، برعاية روسية تركية إيرانية، بحضور الأمم المتحدة وأمريكا وكازاخستان, لكن حيثيات هذه الجلسة، اقتصرت على الإدلاء بتصريحات رسمية، ولم يحدث خلالها أي اتصالات مباشرة بين الوفدين.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.