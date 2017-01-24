تستأنف, في وقت لاحق اليوم, استئناف محادثات السلام السورية في العاصمة استأنا , برعاية روسيا وإيران وتركيا.

وأكد مصدر في أحد الوفود المشاركة في مفاوضات أستانا، وجود خطط لعقد جلسة عامة جديدة خلال المفاوضات ستشمل وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله، إن جميع المشاركين في المفاوضات عادوا، صباح الثلاثاء إلى مكان انعقاد الحوار في فندق "ريكسوس" وسط العاصمة الكازاخستانية، حيث دخلت المفاوضات يومها الثاني.

وانتهت الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام السورية السورية، الاثنين، في استانا، والتي جمعت لأول مرة منذ بدء الصراع في البلاد أطراف الصراع إلى طاولة مفاوضات، برعاية روسية تركية إيرانية، بحضور الأمم المتحدة وأمريكا وكازاخستان, لكن حيثيات هذه الجلسة، اقتصرت على الإدلاء بتصريحات رسمية، ولم يحدث خلالها أي اتصالات مباشرة بين الوفدين.

وكان رئيس وفد النظام بشار الجعفري, قال في كلمة له خلال مشاركته بإجتماع استانا, ان الاجتماع يهدف لوقف الأعمال القتالية في جميع المناطق، باستثناء مناطق (داعش) و" النصرة", تلا ذلك عقد اجتماع بين وفد النظام والموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث اكد رئيس الوفد على ضرورة تعزيز الهدنة ومنع تدفق "الارهابيين" الى سوريا.

فيما شدد وفد المعارضة المسلحة على وقف العمليات العسكرية وانسحاب العناصر الموالية للنظام, مهددا بمواصلة القتال في حال فشل المفاوضات باستانا, كما رفض بحث ملف "جبهة النصرة" قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سحب الميليشيات الأجنبية من سوريا.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.