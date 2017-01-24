قال الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الثلاثاء, ان الدول الراعية لمفاوضات أستانا (تركيا – ايران – روسيا) على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن البيان الختامي, يعيد تأكيد وقف لقتال بين الأطراف السورية المتحاربة.

ونقلت وكالات أنباء عن دي ميستورا قوله, في تصريحات للصحفيين, "نعمل من أجل التوصل لبيان يؤكد على توقف حقيقي للاقتتال.. هذه ليست ورقة وإنما توقف للاقتتال وإنقاذ للأرواح. لسنا بعيدين عن بيان ختامي."

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وجاء ذلك في وقت اتفقت إيران وروسيا وتركيا على إنشاء آلية ثلاثية لتطبيق ومراقبة الهدنة في سوريا.

وكان المتحدث باسم وفد المعارضة السورية يحيى العريضي قال, في وقت سابق اليوم, أن المعارضة لا تعتزم التوقيع على أي إعلان في محادثات أستانا.

ومن المقرر أن تستأنف , في وقت لاحق اليوم, استئناف محادثات السلام السورية في العاصمة استأنا , برعاية روسيا وإيران وتركيا.

وانتهت الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام السورية السورية، الاثنين، في استانا، والتي جمعت لأول مرة منذ بدء الصراع في البلاد أطراف الصراع إلى طاولة مفاوضات، برعاية روسية تركية إيرانية، بحضور الأمم المتحدة وأمريكا وكازاخستان, لكن حيثيات هذه الجلسة، اقتصرت على الإدلاء بتصريحات رسمية، ولم يحدث خلالها أي اتصالات مباشرة بين الوفدين.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.