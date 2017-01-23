اعلنت "وحدات حماية الشعب الكردية السورية, يوم الاثنين، رفضها الالتزام بأي قرار يخرج عن المحادثات الجارية في العاصمة استانا حول سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز )عن وحدات حماية الشعب الكردية قولها انها " لن تكون ملزمة بأي قرار يخرج عن محادثات السلام الجارية, نظرا لعدم مشاركتها في الاجتماعات".

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ويأتي هذا الاعلان بعد رفض "قوات سوريا الديمقراطية" يوم السبت، الالتزام بمقررات محادثات استانا , لعدم تلقيها دعوة للمشاركة في المفاوضات.

وكانت أعمال اجتماع أستانا حول الأزمة في سوريا افتتحت في وقت سابق من يوم الاثنين بمشاركة وفود تمثل أطراف الصراع السوري، ووفوداً عن الدول الراعية للمحادثات (روسيا، تركيا، إيران) إضافة لممثل عن الأمم المتحدة وامريكا والدولة المضيفة.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.