كشفت وزارة الدفاع الروسية, يوم الأثنين, ان الطائرات الروسية والتحالف الدولي شنت لاول مرة غارات جوية مشتركة ضد مواقع لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) قرب مدينة الباب في ريف حلب.

ونقلت وكالات أنباء عن بيان لوزارة الدفاع الروسية, إن "تحليل نتائج الضربات الجوية المشتركة مع قوات التحالف الدولي ضد الإرهابيين من داعش اوضح وجود فعالية عالية للجهود المشتركة في مجال القضاء على الجماعات الإرهابية الدولية في سوريا".

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وأشار البيان الى ان "القوات الجوية الفضائية الروسية شنت مع القوات الجوية التركية عملية جوية مشتركة دورية شملت قصف أهداف ومواقع تابعة لتنظيم داعش في منطقة الباب شمال محافظة حلب".

وكانت الطائرات الروسية والتركية شنت لاول مرة غارات مشتركة, في 18 الشهر الجاري, ضد أهداف لداعش في منطقة الباب في شمال حلب.

ويستثنى تنظيم "داعش" من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا, الذي تم التوصل إليه منذ 20 يوما برعاية روسية – امريكية.