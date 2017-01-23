اندلعت اشتباكات يوم الاثنين، بين "جبهة النصرة" وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة جرود عرسال بلبنان، مما أسفر بوقوع قتلى وجرحى بين الطرفين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية، أن معارك عنيفة اندلعت بين "داعش" و"النصرة" استخدم فيها الأسلحة المتوسطة والصاروخية في منطقتي الملاهي والعجرم في جرود عرسال, ما اسفر عن وقوع قتلى وجرحى بصفوف الطرفين.

وشهدت منطقة جرود عرسال اللبنانية المتداخلة مع الأراضي السورية مرارا اشتباكات بين "داعش" و"النصرة" , فيما قام الجيش اللبناني بقصف متقطع على الطرفين في المنطقة, ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى من جميع الأطراف.

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ويتقاسم داعش والنصرة السيطرة على مناطق جبلية شرقي لبنان على الحدود مع سوريا، وخاضت الجماعتان مرارا مواجهات مع الجيش اللبناني.