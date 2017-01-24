كشف المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح للقيام بعمليات عسكرية مشتركة مع روسيا، لمحاربة الإرهاب في سوريا.

وأوضح سبايسر خلال مؤتمر صحفي, بحسب وكالات انباء, "إذا كانت هناك إمكانية لمحاربة تنظيم "داعش" مع أي بلد، سواء كانت روسيا أم غيرها، وكانت لنا مصلحة وطنية مشتركة في ذلك، سنفعل بالطبع ذلك".

وجاء هذا البيان عقب اعلان وزارة الدفاع الامريكية عن شن غارات مشتركة لروسيا والتحالف الدولي في ريف حلب ضد مواقع لتنظيم "داعش", في حين نف البنتاغون ذلك.

وكانت روسيا اعربت عن استعدادها للتعاون مع الادارة الامريكية الجديدة في مجال مكافحة الارهاب بسوريا.

يشار الى ان ترامب شدد على محاربة تنظيم (داعش) في سوريا بدلاً من الاطاحة بالرئيس بشار الاسد, وذلك في اول تصريح له منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, فيما تشن روسيا غارات جوية على مواقع قالت انها لتنظيمات متطرفة كداعش والنصرة.