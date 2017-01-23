لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 اشخاص اخرين بجروح, يوم الأثنين, جراء سقوط قذائف صاروخية على بلدة الفوعة بريف ادلب الشمالي.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية داخل البلدة قولها ان "المجموعات الإرهابية المنتشرة في ناحية بنش استهدفت بعدد من قذائف الهاون والصاروخية الأحياء في بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب، تسببت بمقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص بجروح بينهم طفلة وامرأتان وأضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

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وتتعرض بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل المعارضة المسلحة للاستهداف بالقذائف, مايؤدي الى سقوط ضحايا وحدوث اضرار بالممتلكات.

وياتي ذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية اسبوعه الرابع، برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.