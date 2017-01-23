شدد رئيس وفد النظام في مباحثات أستانا بشار الجعفري, يوم الاثنين, على ضرورة تعزيز الهدنة والفصل بين المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي "جبهة النصرة" و "الدولة الاسلامية" (داعش), والفصائل المرتبطة بهما

ونقلت وسائل إعلام, عن الجعفري قوله, خلال اجتماعه مع الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا باستانا, انه "يجب إغلاق الحدود التركية ومنع تدفق الإرهابيين ووقف تمويلهم ودعمهم وتوحيد البنادق باتجاه محاربة الإرهاب".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وكان الجعفري, قال في كلمة له خلال مشاركته بإجتماع استانا, ان الاجتماع يهدف لوقف الأعمال القتالية في جميع المناطق، باستثناء مناطق تواجد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة".

وانتهت الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام السورية السورية، الاثنين، في استانا، والتي جمعت لأول مرة منذ بدء الصراع في البلاد أطراف الصراع إلى طاولة مفاوضات، برعاية روسية تركية إيرانية، بحضور الأمم المتحدة وأمريكا وكازاخستان.

ومن المقرر أن تمتد المحادثات في استانا على مدى يومين متتالين (23-24 كانون الثاني الحالي)، حيث سيتم بحث وقف اطلاق النار بشكل أساسي وفقاً لتصريحات متطابقة من عدة أطراف مشاركة.