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وفد النظام يبدأ اجتماعه مع دي ميستورا في أستانا
الاخبار المحلية

بدأ وفد النظام, برئاسة بشار الجعفري, اجتماعه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في استانا.


 

وانتهت الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام السورية السورية، الاثنين، في استانا، والتي جمعت لأول مرة منذ بدء الصراع في البلاد أطراف الصراع إلى طاولة مفاوضات، برعاية روسية تركية إيرانية، بحضور الأمم المتحدة وأمريكا وكازاخستان.

ومن المقرر أن تمتد المحادثات في استانا على مدى يومين متتالين (23-24 كانون الثاني الحالي)، حيث سيتم بحث وقف اطلاق النار بشكل أساسي وفقاً لتصريحات متطابقة من عدة أطراف مشاركة.

يتبع
2017-01-23 19:18:51
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