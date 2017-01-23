كشفت الشركة السورية للاتصالات, يوم الأثنين, ان جودة خدمة الانترنت قد تتأثر في الفترة الممتدة من 24 وحتى 28 من الشهر الجاري.

وارجع مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات أحمد سنبل, في تصريحات لوكالة الانباء (سانا) سبب تأثر جودة الخدمة خلال تلك الفترة إلى "أعمال الصيانة على أحد الكوابل البحرية الناقلة للانترنت من الشركة المشغلة لهذا الكابل".

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يشار إلى أن خدمة الانترنت في سوريا تعاني في الآونة الأخيرة انقطاعات متكررة وضعف في الشبكة.