قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الإثنين، إن مباحثات استانا التي تجري حاليا، يجب أن لا تنسينا أن هناك "كارثة انسانية "في سوريا، واصفا الأوضاع الإنسانية "بالمأساوية".

ونقلت وسائل اعلام عن شتاينماير قوله, في مؤتمر صحفي في برلين, انه "على الرغم من المفاوضات السورية - السورية الجارية في الوقت الحالي في العاصمة الكازاخستانية أستانا، إلا أن الوضع الإنساني في سوريا يبقى مأساوياً".

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وتعاني العديد من المناطق السورية من اوضاع انسانية مأساوية, نتيجة الحصار المفروض عليها, وسط تبادل المعارضة والنظام المسؤولية حول تدهور الاوضاع الانسانية, ومطالبات اممية بضرورة السماح في بايصال المساعدات للمناطق المحاصرة.

وياتي الحديث عن الاوضاع الانسانية في وقت انطلقت اليوم مفاوضات استانا , والتي جمعت لأول مرة منذ بدء الصراع في البلاد أطراف الصراع إلى طاولة مفاوضات، برعاية روسية تركية إيرانية، بحضور الأمم المتحدة وأمريكا وكازاخستان