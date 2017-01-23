وعد رئيس الوزراء عماد خميس, يوم الاثنين، المواطنين بتخفيف أزمة المحروقات والكهرباء في القريب العاجل.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن خميس قوله ان "أزمة المحروقات والكهرباء ستخف وبشكل ملحوظ خلال مدة ثلاثة أشهر".

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وتعاني سوريا منذ سنوات من أزمة في المحروقات لاسيما الغاز والبنزين، حيث شهدت معظم المحافظات مؤخرا ازدحاما على محطات الوقود على مادة البنزين, كما تواجه حالياً أزمة قلة وفرة الغاز المنزلي, مع شكاوي مواطنين بارتفاع اسعارها حيث تجاوز سعر الاسطوانة بين 3200 الى 5000 ليرة اغلى مما كانت عليه سابقا.

كما تشهد شبكات التيار الكهربائي انقطاعات طويلة في البلاد، لانخفاض كميات الوقود المتوفرة لمحطات التوليد, الامر الذي أدى الى ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي في معظم المناطق.