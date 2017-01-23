نصت مسودة البيان الختامي للدول الضامنة لمفاوضات استانا حول الأزمة السورية، أن كلاً من روسيا وتركيا وإيران تخطط لإنشاء آلية رقابة مشتركة على اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا.

ونشرت وسائل إعلام نص المسودة، الذي جاء فيه "إننا نخطط لإنشاء آلية ثلاثية للتأكد من الالتزام بوقف الأعمال القتالية ومن أجل الحيلولة دون وقوع أي استفزازات".

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كما جاء فيها أن روسيا وتركيا وإيران ترحب بتنصل فصائل المعارضة المسلحة من الإرهابيين، وتخطط لمحاربة تنظيمي داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين سويا.

كما تشدد الدول الثلاث في الوثيقة على ضرورة استئناف المفاوضات السورية وفق القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وتتولى روسيا وتركيا فقط الرقابة على التزام طرفي النزاع بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 29 كانون الأول الماضي.

وكانت المفاوضات في أستانا قد انطلقت صباح الاثنين بمشاركة وفدي النظام والمعارضة المسلحة، حيث من المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى الثلاثاء 24 كانون الثاني.

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