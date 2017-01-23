وجهت ست قاذفات روسية بعيدة المدى، يوم الاثنين، ضربات جوية مستهدفة مراكز قيادة ومستودعات لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قرب دير الزور.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية قوله "أكدت وسائل الرقابة الموضوعية إصابة الأهداف المحددة"، موضحا أن القاذفات من طراز "تو – 22 أم 3" دخلت أجواء سوريا عبر أجواء إيران والعراق.

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وكانت 6 قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى قد قامت السبت 21 كانون الثاني بقصف مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في دير الزور وأصابت أهدفها بدقة، بما في ذلك قواعد التنظيم الإرهابي ومخازن أسلحته وتجمعات مسلحيه وآلياته المدرعة في محافظة دير الزور شرق سوريا.

وكانت روسيا بدأت في آب 2016 باستخدام مطار قاعدة همدان الإيرانية لشن ضربات جوية على مواقع "داعش" في سوريا، حيث يتيح نشر القاذفات الروسية من طراز "تو - 22 إم 3" و "سو-34" من الأراضي الإيرانية فرصة تقليص زمن التحليق بنسبة 60%، عن إقلاعها السابق من المطار العسكري الواقع في جمهورية أوسيتيا الشمالية جنوبي روسيا، كما لا يمكن لقاعدة حميميم استقبال هذا النوع من القاذفات الذي يعد من الأضخم في العالم.

يذكر أن روسيا بدأت شن عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على مناطق عدة, انتهت بسيطرة الاخير عليها, تلا ذلك إعلانين من روسيا عن سحب جزء من قواتها من سوريا، مؤكدة مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في البلاد.

سيريانيوز