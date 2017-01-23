واصل برشلونة حامل اللقب ضغطه على ريال مدريد المتصدر بعدما انتزع فوزاً سهلاً خارج قواعده على إيبار 4-صفر في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد برشلونة بفوزه الثاني في غضون أربعة أيام بعدما تخطى مضيفه إيبار 4-صفر، ليعيد الفارق الذي يفصله عن ريال إلى نقطتين مع مباراة مؤجلة للأخير.



وحقق برشلونة الخميس فوزه الأول في ملعب ريال سوسييداد الباسكي منذ 2007 بتغلبه عليه 1-صفر في ذهاب ربع نهائي مسابقة الكأس.



ولم يمر الفوز الثاني عشر لبرشلونة هذا الموسم دون ثمن إذ تعرض لضربة قاسية بإصابة لاعب وسطه الدولي سيرجيو بوسكيتس بعد دقائق معدودة على انطلاق المباراة.



وأصيب بوسكيتس في كاحله الأيمن بعد التحام بالأرجنتيني غونزالو ايسكالانتي، ما اضطر مدربه لويس إنريكي إلى إخراجه في الدقيقة العاشرة واستبداله بدينيس سواريز الذي وضع النادي الكاتالوني في المقدمة (32) إثر لعبة جماعية رائعة وسلسلة من التمريرات أنهاها بتسديدة أرضية من خارج المنطقة إلى الزاوية اليمنى.



وأضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعدما تبادل الكرة مع الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل بنفسه الهدف الثالث إثر خطأ فادح من المدافع (68)، قبل أن يختتم البرازيلي نيمار المهرجان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بهدف إثر تمريرة عرضية من أليكس فيدال.