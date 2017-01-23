حقق دييغو كوستا عودة موفقة إلى تشيلسي بقيادته للفوز على ضيفه هال سيتي 2-0 في مباراته الـ100 بقميص النادي اللندني في جميع المسابقات (52 هدفاً)، على "ستامفورد بريدج"، ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي.

وغاب كوستا عن لقاء المرحلة السابقة ضد ليستر سيتي (3-0) لإصابة في ظهره بحسب ما زعم كونتي، مشيراً إلى عدم استبعاده أو وجود أي خلاف معه، في حين أشارت تقارير صحفية أن خلافاً نشب بين الاثنين على خلفية اللياقة البدنية للاعب وسط أنباء أيضاً تحدثت عن امكانية انتقاله إلى الدوري الصيني مقابل صفقة كبيرة.



وسجّل كوستا هدفه الـ15 في الدوري هذا الموسم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأوّل بعدما وصلته الكرة من الجهة اليمنى بعرضية من النيجيري فيكتور موزس (7+45).



وتوقفت المباراة لبعض الوقت بسبب إصابة لاعب وسط هال راين مايسون الذي تلقى العلاج في أرضية الملعب قبل أن يستبدل في الدقيقة 21 بديفيد ميلر.



واسفرت اصابة مايسون عن احتساب 9 دقائق كوقت بدل ضائع في نهاية الشوط الأوّل وهو الأمر الذي صب في مصلحة تشلسي الذي انتظر بعدها حتى الدقيقة 81 ليضيف الهدف الثاني ويؤكد الفوز بفضل رأسية لمدافعه غاري كايهيل اثر ركلة حرة نفذها الاسباني سيسك فابريغاس.



ويأمل كونتي أن تكون مباراة هال سيتي أفضل تحضير للاختبارين الصعبين اللذين ينتظران فريقه في المرحلتين المقبلتين في ملعب ليفربول ثم على ارضه ضد ارسنال.