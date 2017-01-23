تأهلت الأميركية سيرينا وليامس المصنفة ثانية إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها على التشيكية باربورا ستريكوفا السادسة عشرة 7-5 و6-4 الاثنين.

وتلتقي وليامس في ربع النهائي البريطانية يوهانا كونتا التاسعة الفائزة على الروسية ايكاترينا ماكاروفا الثلاثين 6-1 و6-4.



واقتربت وليامس من لقبها السابع في بطولة أستراليا بعد 2003 و2005 و2007 و2009 و2010 و2015، ومن استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.



وتسعى سيرينا (35 عاماً) للانفراد بالرقم القياسي في الألقاب الكبرى الذي تتشاركه مع الألمانية شتيفي غراف (22 لقباً).

وضمن منافسات الرجال، تأهل الإسباني رافاييل نادال المصنف تاسعاً عالمياً إلى ربع نهائي بعد فوزه على الفرنسي غاييل مونفيس السادس عالمياً 6-3 و6-3 و4-6 و6-4 الاثنين في ملبورن.



ويلتقي نادال في مباراته المقبلة الكندي ميلوس راونيتش الثالث عالمياً والفائز على الإسباني الآخر روبرتو باوتيستا أغوت بثلاث مجموعات لواحدة 7-6 (8-6) و3-6 و6-4 و6-1.

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