ذكّر المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا، يوم الاثنين, قيادة الجيش النظامي بحزم بضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار, في سابق هي الاولى منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ قبل نهاية العام الماضي.











ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مسؤول كبير في المركز، الذي يتخذ من قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية مقرا له، قوله إن "طرفي النزاع يلتزمان بالهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ 29 كانون الأول الماضي، بشكل عام، لكن قيادة المركز قلقة من خروقات تحصل من وقت لآخر ومصدرها القوات الحكومية السورية".



وأضاف المسؤول أن مراقبي المركز الروسي يرصدون يوميا ما معدله 6 خروقات", مشيرا الى انه "قبل أيام، ذكّر الجانب الروسي القيادة العسكرية السورية بحزم بضرورة التزام قادة معيين (في الجيش السوري) بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، وبضرورة عدم السماح بخرق تلك الاتفاقات".



وأكد المسؤول أن مركز حميميم "سيواصل اتخاذ مواقف موضوعية من أجل استعادة الاستقرار في كامل أراضي سوريا في أقرب وقت".



ودخل اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية أسبوعه الرابع, بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.



وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.







سيريانيوز