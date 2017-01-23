قال رئيس وفد المعارضة السورية المسلحة في محادثات استانا محمد علوش، يوم الاثنين، إنه يجب وقف العلميات العسكرية في كامل الأراضي السورية، من أجل الدفع بالانتقال السياسي، معتبراً وجود جماعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي عاملاً يسهم بـ"سفك الدم السوري".

ونقلت وسائل إعلام عن علوش قوله أنه يشترط تجميد العمليات العسكرية في كامل أراضي سوريا وإيصال المساعدات للدفع بالانتقال السياسي.

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وتابع علوش ان "وجود المليشيات المقاتلة مع النظام السوري يساهم في استمرار سفك الدم السوري"، مطالباً بضمها إلى قائمة الإرهاب الدولي.

يتبع..

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