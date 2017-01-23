تأهل منتخبا بوركينا فاسو والكاميرون إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الغابون.

وأنهت بوركينا فاسو المشاركة التاريخية الأولى لغينيا بيساو في الدور الأول بفوزها عليها 2-صفر في فرانسفيل في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل نغومبي ناكولما (11) وبرتران تراوريه (57) هدفي بوركينا فاسو التي رفعت رصيدها إلى 5 نقاط وضمنت المركز الأول في هذه المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون التي حلت ثانية.

وتشارك بوركينا فاسو في النهائيات للمرة العاشرة، وقد حققت مفاجأة في نسخة 2013 في جنوب أفريقيا حيث حلت وصيفة بخسارتها أمام نيجيريا صفر-1 سجله صنداي مبا في الدقيقة 40.



ورافق منتخب الكاميرون منتخب بوركينا فاسو إلى ربع النهائي عقب تعادله سلبياً مع الغابون سلبياً.

وباتت الغابون رابع دولة منظمة تخرج من الدور الأول بعد أثيوبيا (1976) وكوت ديفوار (1984) وتونس (1994).

وسيلاقي منتخب الكاميرون منتخب السينغال في ربع النهائي.

ودخلت الكاميرون، بطلة المسابقة أربع مرات (أعوام 1984 و1988 و2000 و2002)، المباراة وهي في حاجة إلى التعادل فقط في حين كان يتعين على الغابون الفوز بأي نتيجة.

وتودع الدولة المضيفة البطولة دون أن تخسر إذ تعادلت في مبارياتها الثلاث.