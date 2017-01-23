قال رئيس وفد النظام في محادثات استانا بشار الجعفري، يوم الاثنين، ان الاجتماع يهدف لوقف الأعمال القتالية في جميع المناطق، باستثناء مناطق تواجد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة".

ونقلت وسائل إعلام عن الجعفري في كلمة له خلال مشاركته في إجتماع استانا أن "الإجتماع يهدف لوقف الاعمال القتالية على كامل الاراضي السورية باستثناء المناطق التي يتواجد فيها تنظيمي داعش وجبهة النصرة والفصائل الاخرى التي رفضت التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..



ورأى الجعفري أن "العاصمة أستانا تحتضن هذا الاجتماع السوري السوري ترجمة لدبلوماسية الوساطة والانفتاح الكازاخية وثمرة لجهود مشتركة بذلتها عدة أطراف ولا سيما الأصدقاء الروس والإيرانيين".

يتبع..

سيريانيوز