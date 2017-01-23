بدء محادثات السلام السورية في استانا الاخبار المحلية شارك

بدأت، يوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام السورية السورية في العاصمة الكازاخستانية استانا، والمقامة برعاية روسية تركية إيرانية.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمونوف ان محادثات أستانا هي لرفع المعاناة عن السوريين والتفاوض هو الحل الوحيد للأزمة السورية. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وكانت وفود الصراع السوري وصلت يوم الأحد للمشاركة في المحادثات المقرر أن تقام على مدى يومين متتالين في استانا. يتبع سيريانيوز

2017-01-23 12:20:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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