أعلنت شركة "نفط الكويت"، مساء الأحد، عن حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن الشركة قولها إن "الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة في مثل هذه الحالات."

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وأضافت الشركة "لم يتم رصد أي قراءات لوجود تسرب لغازات ضارة في موقع الحادث."

يشار إلى ان شباط الـ2016 شهد حادثاً مشابهاً، حيث أعلنت شركة نفط الكويت حالة الطوارئ القصوى, جراء حدوث تسرب غاز H2S السام بشكل مرتفع في منطقة الروضتين شمال الكويت, ما اسفر عن اندلع حريق في موقع حفر الآبار.

يذكر أن صناعة النفط من أهم الصناعات في الكويت وتغطي حوالي نصف الناتج المحلي للبلاد، إذ تصنف الكويت سابع أبرز الدول المصدرة للنفط في العالم.

وشركة "نفط الكويت" إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وهي الشركة الوحيدة المخول لها بأن تقوم بعمليات تنقيب و إنتاج النفط داخل الكويت.

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