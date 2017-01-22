لقي 39 شخصا حتفهم وأصيب 50 آخرون، يوم الأحد، بسبب خروج تسع عربات من قطار ركاب عن القضبان شرقي الهند.

وذكرت وكالة (رويترز) أن القطار السريع القادم من جاجدالبور إلى بوبانسوار خرج عن القضبان قرب محطة كونيري في ولاية اندرا براديش على بعد نحو 30 كيلومترا من بلدة رايجار.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في شركة "إيست كوست" للسكك الحديدية جيه.بي قوله، انه لم يعرف بعد سبب خروج العربات عن القضبان، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد أن يكون الحادث مدبرا وأن تحقيقا سيبدأ.

ونوه جيه.بي. إلى أن "عملية الإنقاذ انتهت تقريبا."

وتعاني السكك الحديدية الحكومية الهندية من عدم الأمان، وذلك نتيجة عقود من ضعف الاستثمار وإعطاء أولوية لإبقاء أسعار التذاكر منخفضة للركاب الذين يستخدمون شبكة السكك الحديدية يومياً.

يشار الى أن 150 شخصا قتلوا العام الماضي، عندما خرج قطار عن القضبان في ولاية أوتار براديش بشمال الهند.

وسجلت الهند مقتل 27581 شخصا في حوادث قطارات في 2014 مع سقوط معظم الضحايا من قطارات أثناء سيرها أو تعرضهم للدهس.