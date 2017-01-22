أكد رئيس الوفد الروسي إلى أستانا ألكسندر لافرينتيف، يوم الأحد، أن روسيا تنظر لمحادثات الغد في أستانا حول سوريا بتفاؤل، عقب انتهاء اجتماع ثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران دون التوصل لنتائج حول وثيقة نهائية تكون أساساً للمفاوضات السورية.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن لافرينتيف قوله، إنه يفضل الحديث عن نقاط اللقاء وليس العوائق في المحادثات، وإذا كانت هناك عوائق فستزول غدا، مضيفاً بأن روسيا تلقى تفهما واستعدادا لتقديم الدعم للتوصل لنتائج جيدة للحل في سوريا من طرف دي ميستورا.

وأوضح لافرينتيف للصحفيين، بعد محادثات ثلاثية إيرانية تركية روسية "نحن لا نبحث عن حلول سهلة، لكن على كل حال، نبذل جهدا لكي نحاول تقريب مواقف أطراف النزاع السوري، موقف النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة".

وكانت وفود روسيا وتركيا وإيران أجرت مباحثات استمرت لـ6 ساعات في وقت سابق من يوم الأحد، وانتهت بعدها دون التوصل الى نتائج بشأن وضع وثيقة نهائية تكون أساسا للتفاوض بين وفدي النظام السوري والمعارضة.

وأعرب لافرينتيف عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بحلول يوم الاثنين، قبل الموعد الرسمي المحدد لبدء المفاوضات المباشرة بين الطرفين السوريين.

وتنطلق المفاوضات السورية بين وفدي النظام والمعارضة من اجل التوصل لتسوية الازمة السورية, يوم غد الاثنين, في العاصمة أستانا.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام, أن "مباحثات التسوية السورية في أستانا ستجري على مدى يومين خلف أبواب مغلقة, يومين بهدف تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار".

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.



