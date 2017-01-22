قضى 11 شخصا على الأقل وأصيب 23 آخرون بجروح، يوم الأحد، في عواصف وأعاصير ضربت وسط ولاية جورجيا الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام عن وكالة إدارة الطوارئ في ولاية جورجيا قولها إن الضحايا سقطوا في مقاطعات كوك وبروكس وبيرين.

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وأوقعت الأعاصير أيضا أضرارا كبيرا بالمنازل والأحياء التي ضربتها.

وشهدت الولاية في الساعات الـ36 الماضية 11 إعصارا من أصل 16 ضربت عدة ولاية في جنوب الولايات المتحدة.

وكان أربعة أشخاص قد قتلوا جراء إعصار ضرب هاتيسبيرغ في ميسيسبي صباح السبت.

يشار إلى أن جورجيا كانت من بين عدة ولايات أمريكية تعرضت في تشرين الأول الماضي إلى إعصار "ماثيو" الذي تم تصنيفه كأقوى إعصار ضرب الكاريبي منذ عشر سنوات.

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