استعاد يوفنتوس المتصدر، توازنه بنكهة أرجنتينية بفوزه على ضيفه لاتسيو 2-صفر الأحد على ملعب "يوفنتوس آرينا" في قمة المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وحسم فريق "السيدة العجوز" نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفين مبكرين لنجميه الدوليين الأرجنتينيين باولو ديبالا (5) وغونزالو هيغواين (17).



ورفع هيغواين هداف الموسم الماضي، رصيده إلى 14 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم تورينو أندريا بيلوتي وبفارق هدف واحد خلف مهاجم انتر ميلان مواطنه ماورو ايكاردي المتصدر، فيما رفع ديبالا رصيده إلى 6 أهداف.



وجدد يوفنتوس فوزه على لاتسيو بعدما كان تغلب عليه 1-صفر ذهاباً في الملعب الأولمبي بالعاصمة، وعوض بسرعة خسارته أمام فيورنتينا (1-2) في المرحلة الماضية والتي كانت الرابعة له هذا الموسم والثانية في مبارياته الست الأخيرة.



وعزّز الـ"يوفي" موقعه في الصدارة برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط عن مطارديه المباشرين نابولي الذي انتزع المركز الثاني مؤقتاً بفوزه على مضيفه ميلان 2-1 أمس السبت في افتتاح المرحلة.



يذكر أنّ يوفنتوس يملك مباراة مؤجلة ضد كروتوني بسبب كأس السوبر ضد غريمه ميلان الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة ضد بولونيا.



وتابع إنتر ميلان نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة وحقق فوزه السادس على التوالي بفوزه على باليرمو بهدف وحيد سجّله لاعب وسطه البرتغالي الدولي جواو ماريو في الدقيقة 65.



وأكمل الفائز الدقائق العشر الأخيرة بعشرة لاعبين إثر طرد كريستيان دانيال أنسالدي قبل أن يلحق به لاعب باليرمو أليساندرو غاتسي في الدقيقة الأخيرة.



وصعد إنتر ميلان إلى المركز الخامس على حساب جاره ميلان.