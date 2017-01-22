دعا رئيس وفد المعارضة السورية المسلحة في محادثات استانا محمد علوش، يوم الأحد، موسكو إلى مقاومة الضغوط الإيرانية والسورية لضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في كانون الأول 2016.

ونقلت وكالة (رويترز) عن علوش قوله إن "عجز موسكو عن وقف انتهاكات واسعة النطاق لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا سيوجه ضربة للنفوذ الروسي في سوريا".

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وتابع علوش من أستانا حيث تنطلق المحادثات يوم الاثنين "لذلك يعتبر وقف إطلاق النار اختبارا حقيقيا لقوة روسيا ونفوذها على النظام وإيران كضامن للاتفاق. فإذا فشلت في هذا الدور فهي لما بعده أفشل."

وأوضح علوش ان "روسيا تريد أن تنتقل من طرف مباشر في القتال إلى طرف ضامن وحيادي، وهذه نقطة تصطدم فيها بالنظام يريد إفشالها ودولة إيرانية تريد أن تحاربها بأدواتها الطائفية."

وتقول المعارضة السورية إن النظام والجماعات المسلحة المدعومة من إيران تواصل شن الهجمات العسكرية في عدة مناطق بسوريا من بينها أرياف دمشق وحمص وحلب بغض النظر عن وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية أسبوعه الرابع, بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة..

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