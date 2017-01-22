استهل هرتا برلين العام الجديد بشكل مخيب بعد خسارته الأحد أمام مضيفه باير ليفركوزن 1-3، وذلك في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم الذي عاود نشاطه بعد انتهاء العطلة الشتوية التقليدية.

وأنهى هرتا برلين 2016 وهو في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر، إلا أنه خرج من المرحلة الأولى للعام الجديد وهو في المركز الخامس بعد الخسارة التي مني بها الأحد على يد التركيين عمر توبراك (12) وهاكن كالهانغولو (36 من ركلة جزاء و88) اللذين سجلا أهداف ليفركوزن.



أما هدف ممثل العاصمة، فكان من نصيب السويسري فالنتين ستوكر (44)، إلا أنه لم يكن كافياً لتجنيب فريقه هزيمته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند الرابع، الفائز السبت على فيردر بريمن 2-1.



ومن جهته، رفع ليفركوزن رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن بعدما حقق فوزه الثاني فقط في المراحل السبع الأخيرة.