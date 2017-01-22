صعد ارسنال إلى المركز الثاني بعد فوزه الصعب والمثير على ضيفه برنلي 2-1 الاحد على ملعب الإمارات في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي.

وخطفت الانفاس في هذه المباراة لأن أرسنال كان متقدماً حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قبل أن يدرك ضيفه التعادل من ركلة جزاء، الا أن الحكم منح النادي اللندني ركلة جزاء أيضاً نفذها التشيلي اليكسيس سانشيس بنجاح في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي اكمله فريقه بعشرة لاعبين.



واستفاد فريق المدرب الفرنسي ارسين فينغر على اكمال وجه من الخدمة التي قدمها له كل من مانشستر سيتي وسوانسي سيتي بتعادل الأوّل مع توتنهام (2-2) وفوز الثاني على ليفربول (3-2) امس السبت، لكي يصعد الى المركز الثاني برصيد 47 نقطة.



واصبح ارسنال الذي يحقق فوزه الخامس توالياً على ارضه ضد برنلي في كل المسابقات منذ ان خسر امامه في دوري الدرجة الاولى في ايلول/سبتمبر 1974 (0-1)، متقدماً بفارق نقطة على توتنهام واثنتين عن ليفربول.



عانى أرسنال الامرّين للوصول الى شباك ضيفه رغم الفرص الكثيرة التي حصل عليها، وانتظر حتى الدقيقة 59 لافتتاح التسجيل من كرة رأسية للألماني شكودران مصطفي اثر ركلة ركنية نفذها من الجهة اليمنى مواطنه مسعود اوزيل.



ولم تدم فرحة ارسنال طويلاً لأنه تعرّض لضربة قاسية بطرد السويسري غرانيت تشاكا اثر تدخله مع قدميه الى الأمام على البلجيكي ستيفن دوفور (65).



وهذه المرة الثانية التي يطرد فيها تشاكا على يد الحكم جوناثان موس الذي سبق له ان رفع البطاقة الحمراء في وجه السويسري ضد سوانسي سيتي (3-2) في المرحلة الثامنة.



الا ان طرد السويسري لم يؤثر على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما ادرك برنلي التعادل من ركلة جزاء نفذها اندري غراي اثر خطأ من الفرنسي فرانسيس كوكلان على اشلي بارنز.



وبدا وكأن برنلي حسم الأمر بهدف التعادل، إلا ان الحكم موس اشار مجدداً الى نقطة الجزاء، وهذه المرة لمصلحة صاحب الارض بعدما ارتأى ان بن مي رفع قدمه اعلى من المسموح به امام الفرنسي لوران كوسييلني الذي كان أصلا متسللاً عندما وصلته الكرة من عرضية للتشيلي اليكسيس سانشيس.



وانبرى سانشيس لركلة الجزاء بنجاح ونفذها على طريقة "بانينكا" في وسط المرمى، مانحاً فريقه فوزاً قاتلاً في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وملحقاً ببرنلي هزيمته الثانية عشرة فتجمد رصيده عند 26 نقطة.