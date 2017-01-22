عانى إشبيلية قبل أن يتخطى مستضيفه أوساسونا 4-3 يوم الأحد في المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل للخاسر سيرجيو ليون 15 ولاعب إشبيلية فيسنتي ايبورا خطأ في مرماه 63 وكينان كودرو 90+3، فيما أحرز أهداف الفريق الأندلسي إيبورا ثنائية 43، 65 والإيطالي فرانكو فازكويز 80 وبابلو سارابيا 90+2.



ورفع فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر، بينما أوساسونا يظلُ أخيراً بتسع نقاط فقط.

وفي إقليم الباسك، أنقذ مهاجم أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه من الخسارة أمام أتلتيك بلباو عندما أدرك له التعادل 2-2 قبل نهاية المباراة بعشر دقائق بتسديدة صاروخية.



وتقدم نادي العاصمة مبكراً على ملعب سان ماميس بواسطة كوكي (3)، لكن أصحاب الأرض ردوا بهدفين الأول بواسطة إينيغو ليكوي بتسديدة رائعة سكنت الشباك (42)، قبل أن يضيف أوسكار دي ماركوس الثاني من كرة رأسية (56). لكن غريزمان لعب دور المنقذ مسجلاً هدفه الخامس في ست مباريات منذ مطلع عام 2017 ليمنح فريقه نقطة وحيدة.