بلغ السويسري روجيه فيدرر ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بتخطيه الياباني كي نيشيكوري 6- 7 (4-7)، 6-4، 6-1، 4-6 و6-3ن فيما خؤج المصنف الأول عالمياً البريطاني أندي موراي بخسارته أمام الألماني ميشا زفيريف 5-7 و7-5 و2-6 و4-6.

ويلعب فيدرر في الدور المقبل مع الألماني ميشا زفيريف الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على البريطاني آندي موراي المصنف أول 7-5 و5-7 و6-2 و6-4.



وتأهل فيدرر إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا للمرة الـ13 في مسيرته في ظل سعي اللاعب السويسري المخضرم للفوز بلقبه الـ18 في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى ولقبه الخامس في أستراليا.



وعاد فيدرر إلى ملاعب التنس بعد ستة أشهر من الغياب عقب خضوعه لعملية جراحية في الركبة بعد بطولة ويمبلدون.



وبات فيدرر (35 عاماً) أكبر لاعب يصل لدور الثمانية لإحدى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى منذ أن حقق هذا الانجاز وصول جيمي كونورز لدور الثمانية لبطولة أميركا المفتوحة عام 1991 وهو في التاسعة والثلاثين من عمره.

وخرج المصنف الأول عالمياً البريطاني آندي موراي بخسارته أمام الألماني ميشا زفيريف 5-7 و7-5 و2-6 و4-6.



ولحق موراي الذي حل وصيفاً في 2015 و2016، ببطل النسختين الماضيتين الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي كان ودع البطولة من الدور الثاني بخسارته أمام الأوزبكستاني دينيس ايستومين الأربعاء.



وهي المرة الأولى تفقد فيها بطولات الـ "غراند سلام" مصنفيها الأول والثاني قبل الدور ربع النهائي منذ 2004، حينما أقصي فيدرر والأميركي آندي روديك من الدور الثالث والثاني توالياً، ضمن بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الكبرى، على ملاعب رولان غاروس.