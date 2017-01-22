تواصلت, يوم الأحد, الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في عدة مناطق بسوريا, حيث سقط قتلى وجرحى جراء قصف استهدف عدة مناطق بريف حمص.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء قصف مدفعي وصاروي على مناطق تلبيسة والحولة والفرحانية وتلدو بريف حمص.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وفي ريف دمشق, اشارت مصادر معارضة الى ان فصائل مسلحة استعادت النقاط التي خسرتها مؤخرا على جبهة القاسمية في الغوطة الشرقية, بعد معارك مع الجيش النظامي.

من جهتها, اتهمت مصادر مؤيدة مسلحين باستهداف بلدة الفوعة بريف ادلب, ماادى الى مقتل طفلة.

كما اتهمت مسلحين باطلاق قذائف صاروخية وعشرات الطلقات المتفجرة على حي 3000 شقة بالحمدانية في حلب, مااسفر عن وقوع اصابات.

ودخل اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية أسبوعه الرابع, بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.

وجاءت الاحداث الميدانية قبل ساعات على بدء المفاوضات السورية المقرر عقدها في العاصمة أستانا بين وفدي النظامي والمعارضة من اجل التوصل لتسوية للنزاع السوري.