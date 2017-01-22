وصل وفدا النظام والمعارضة السورية المسلحة إلى أستانا, يوم الأحد, للمشاركة في المفاوضات , والتي تنطلق غد الاثنين وتستمر يومين.

وذكرت مصادر اعلامية ان " رئيس وفد الفصائل المعارضة محمد علوش وصل إلى استانا صباح الاحد برفقة حوالي 10 من قيادات الفصائل بينهم فارس بيوش من "جيش ادلب الحر" وحسن ابراهيم من "الجبهة الجنوبية" ومأمون حج موسى من جماعة "صقور الشام".

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وسبق لرئيس وفد المعارضة السورية محمد علوش ان أكد, يوم الخميس, بأن الهدف من الذهاب الى أستانا هو "تثبيت وقف اطلاق النار وفك الحصار والافراج عن المعتقلين".

كما وصل وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري الى العاصمة أستانا.

ويتألف الوفد من الجعفري وعضوية المستشار أحمد عرنوس وعضو مجلس الشعب أحمد الكزبري وسفير سوريا لدى روسيا رياض حداد وأمجد عيسى، والدبلوماسيين أسامة علي وحيدر علي أحمد وضابط أمن وضابطين عسكريين.

والمفاوضات التي ستنطلق , يوم الاثنين، ستكون الأولى بين ممثلين عن الحكومة السورية ووفد عسكري من الفصائل المعارضة يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين معارضين.

ومن المقرر أن يعقد ممثلو روسيا وتركيا وإيران محادثات ثلاثية وثنائية للتحضير لانطلاق المفاوضات التي ستركز على تثبيت اتفاقية وقف إطلاق النار.

ويشار الى أن اجتماع أستانا يستمر يومين وعلى جدول أعماله الاتفاق على وقف الأعمال القتالية وبحث المبادئ الأساسية للحل السياسي، على أن يصدر بيان في ختام الاجتماع من الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا يلخص ما تم الاتفاق عليه.