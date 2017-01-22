استطاع فريق من المخترقين، اختراق كاميرا "سامسونغ" الذكية SmartCam للمرة الثانية في أقل من عام.

وبحسب engadget ، فإن مجموعة DEFCON22 للهاكرز عادت من جديد لإستعراض إمكانية إختراق الكاميرة من خلال ثغرة جديدة في برمجيات الكاميرة، مع شرح نقاط الضعف في الكاميرا، وكيفية إعادة تمكين الويب.



ولم تستجيب "سامسونغ" بإصلاح جذري لبرمجيات الكاميرا الذكية منذ الاختراق السابق شهر آب 2016 حتى الآن، ودفعت المستخدمين للتحول للتخزين السحابي على موقعSmartCloud، وقامت بتصحيح الثغرات الأصلية، إلا أنها لم تضيف أي تغيير في script الخاص ببرمجيات الكاميرا.

وقد ساهمت scripts في إضافة أوامر وبرمجيات خبيثة تتيح للمستخدمين ربط root لإعطاء أوامر عن بعد، مايعني أن "سامسونغ" تحتاج لتعديلات أخرى على برمجيات الكاميرا لتفادي المشكلة.

وجاءت كاميرا "سامسونغ" الذكية SmartCam بتجربة سلسة في ضبط الإعدادات عن طريق الهاتف الذكي، إلى جانب ميزة التخزين الداخلي للمحتوى.