أطلقت الشبكة الاجتماعية للأعمال والمحترفين " لينكدإن" تصميماً جديداً يشبه إلى حد كبير تصميم "فيسبوك".

وبحسب مدونة "لينكدإن"، فإنه عند الدخول إلى صفحة الملف الشخصي تكون الصورة متوسطة الغلاف التي يمكن تغييرها وتحتها عدد مشاهدات الملف الشخصي وتحتها تأتي الخبرات العملية والوظائف ثم القسم التعليمي والشهادات والتخصصات وبعدها المهارات، إضافة إلى التوصيات التي قدمها أصدقاء المستخدم.



وجلب التصميم الجديد ميزة التواصل بالرسائل الخاصة في الزمن الفعلي، إضافة إلى ميزة للباحثين عن عمل في شركة ما ولديه فيها أصدقاء يعرفهم، حيث يمكنه بدء محادثة معهم للحصول على توصية أو نصائح قبل التقدم بطلب التوظيف وذلك في واجهة دردشة مطابقة لما تقدمه "فيسبوك".



ويأتي شريط البحث بواجهة جديدة في الأعلى مع الأيقونات الرئيسية، شبكتي، الوظائف، الرسائل الخاصة، الإشعارات، و أيقونة الوصول السريع للحساب، وبجانبها زر المزيد يمكن من خلاله الوصول إلى المزيد من المزايا مثل المجموعات، نشر إعلانات الوظائف، التعلم، والمزيد.



وأصبحت واجهة محرك البحث أفضل من السابق حيث يمكن بسهولة معرفة الوظائف والأشخاص والشركات وغيرها من أقسام الشبكة الاجتماعية.



واستحوذت "مايكروسوفت" على "لينكيدإن" بمبلغ 26 مليار دولار، وهذه التغييرات هي الأكبر منذ تأسيس الشركة عام 2003 حيث كان تصميمها بطيئاً وقديماً.