باعت "تويتر" منصة المطورين Fabric لـشركة "غوغل"، على أن تستمر الأولى باستثمار الواجهات البرمجية العامة.

وبحسب engadget، فإن "غوغل" ستدمج Fabric مع منصة المطورين الخاصة بهاFirebase، لدعم بناء التطبيقات بشكل أفضل وتقديم ميزات ترضي المستخدمين أكثر لتحقيق مبيعات أكبر.



ومن المتوقع أن يدعم دمج منصتي Fabric و Firebase كلاً من عملاء المنصتين، لكن على عملاء منصة تشغيل "غوغل" الحاليين الموافقة على الشروط الجديدة التي تضعها الشركة بعد لدمج.



وتستمر "تويتر" بعد بيعها منصة المطورين، في الاستثمار بواجهات برمجية عامة للتطبيقات مثل Twitter Kit، و TweetDeck، إلى جانب الواجهات البرمجية الإعلانية، وMoPub، و Gnip.

وكانت "تويتر" استحوذت على منصة Fabric في عام 2014، وهي منصة صممت لدعم مطوري التطبيقات لتحقيق الاستقرار، والتسويق، وتحقيق الإيرادات في المنتجات.