كشف الخبير التكنولوجي في جامعة كاليفورنيا، توبياس بلتر عن ترك مصممي "واتس آب" لثغرة تتيح قراءة واعتراض المراسلات من قبل أطراف غريبة.

وأضاف الخبير في حديثه لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن "بروتوكول التشفير في (واتس آب) يقضي بتطبيق إمكانية التنصت على المراسلات، لكن لا أحد حالياً، بمقدوره قراءة الرسائل لا المجرمون ولا الهاكرظ ولا الأنظمة الحاكمة".



وتابع "إلا أن مصممي خدمة التراسل الفوري تركوا طريق العودة مفتوحة أو بالأحرى تركوا فرصة لخلق مفتاح الكتروني آخر يقوم بتشفير الرسالة مرة أخرى".



واستطرد توبياس بلتر قائلا إن "تلك الآلية تسمح باعتراض الرسائل وقراءتها دون علم المستخدم. وفي حال طلب السلطة الكشف عن تاريخ التراسل يمكن للشركة بسهولة أن تفعل ذلك عن طريق تقديم مفتاح الكتروني جديد".

وبدوره، قال ناطق باسم "فيسبوك" المالكة لـ "واتس آب"، إنه " يحق لنا الكشف عن رسائل المستخدمين اذا اقتضى الأمر ذلك أو إذا هددت تلك الرسائل حياة وصحة المواطنين".



ويقوم نظام "واتس آب" على توليد مفاتيح أمان الكترونية بواسطة بروتوكول " Signal "، ويتم التأكد من صحة تلك المفاتيح داخل أجهزة المستخدمين مباشرة ، ما يضمن استحالة اعتراض الاتصالات.