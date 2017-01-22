غادر وفد النظام دمشق, يوم الأحد, برئاسة مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري, متجها الى أستانا للمشاركة في الاجتماع, المزمع عقده يوم غد الاثنين, حول سوريا.

ويتألف الوفد من الجعفري وعضوية المستشار أحمد عرنوس وعضو مجلس الشعب أحمد الكزبري وسفير سوريا لدى روسيا رياض حداد ، والدبلوماسيين أسامة علي وحيدر علي أحمد وضابط أمن وضابطين عسكريين.

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ويشار الى أن اجتماع أستانا يستمر يومين وعلى جدول أعماله الاتفاق على وقف الأعمال القتالية وبحث المبادئ الأساسية للحل السياسي، على أن يصدر بيان في ختام الاجتماع من الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا يلخص ما تم الاتفاق عليه.

ويشار الى أن تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار من الأولويات الأساسية المرادة من محادثات أستانا لكل من وفد النظام ووفد المعارضة المسلحة.

وتشارك في المباحثات إلى جانب البلدين الضامنين تركيا وروسيا، كل من إيران والولايات المتحدة، والأمم المتحدة.

ويرأس وفد تركيا مستشار وزارة الخارجية سادات أونال، مع مسؤولين في جهاز الاستخبارات وهيئة الأركان العامة, فيما يبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممثله الخاص ألكسندر لافرنتييف، بصحبة مبعوث بلاده إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوفو أما ستيفان دي ميستورا، فسيترأس وفد الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتبر, يوم الجمعة, الاجتماع حول سوريا بأنه يعد "خطوة مهمة لاستئناف المفاوضات السورية و "جزء مهم" من العملية السياسية.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.