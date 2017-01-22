واصل الجيش النظامي, يوم الأحد, تقدمه في ريف حلب الشرقي, حيث تمكن من السيطرة على بلدة صوران بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي انتزع بلدة صوران في ريف حلب الشرقي اثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش.

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من جانبها, تحدثت مصادر معارضة ان الجيش النظامي تمكن من السيطرة على قرية صوران , بعد معارك استمرت يوماً كاملاً اضطر بعدها تنظيم "داعش" على التراجع إلى قرية مران جراء الخسائر الكبيرة في صفوفه.

وأضافت المصادر ان اشتباكات دارت عند أطراف قرية مران الجنوبية الغربية في محاولة متجددة من قبل النظامي للتقدم نحو القرية، وسط قصف بقذائف الهاون من جانب التنظيم على مواقع القوات النظامية.

وتبعد قرية صوران عن مدينة الباب بالجهة الجنوبية نحو 14 كم.

وكان الجيش النظامي حقق, يوم الأربعاء, تقدماً في ريف حلب الشرقي, حيث تمكن من السيطرة على عدة قرى, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ويأتي تقدم النظامي تزامناً مع هجوم لفصائل "درع الفرات", المدعومة من الجيش التركي، على مواقع لتنظيم "داعش" في ريف حلب, في اطار عملية عسكرية بدأت في اب الماضي, حيث تمكنت من احراز تقدم واسع والسيطرة على عدة قرى, في وقت تسعى للسيطرة على مدينة الباب .

ويستثنى تنظيم "داعش" من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا, الذي تم التوصل إليه منذ 20 يوما برعاية روسية – امريكية.