أنقذ "الفتى الذهبي" واين روني فريقه مانشستر يونايتد من الخسارة أمام مضيفه ستوك سيتي عندما أحرز هدف التعادل 1-1 في الوقت الضائه السبت في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف ستوك سيتي، خوان ماتا في الدقيقة 19 بالخطأ في مرماه لأول مرة في مسيرته، وتعادل واين روني في الدقيقة 94.



وبات واين روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد بإحرازه الهدف رقم 250، متفوقا على بوب تشارلتون.



وقبع يونايتد في المركز السادس برصيد 41 نقطة، بينما احتل ستوك سيتي المركز التاسع برصيد 28 نقطة.



بداية المباراة جاءت عنيفة نسبيا، حيث كثرت التدخلات القوية من جانب لاعبي الفريقين، حتى أن أرناتوفيتش لاعب ستوك سيتي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة السابعة.



ومن عرضية لبيترز الذي توغل داخل منطقة جزاء الشياطين الحمر من الجانب الأيسر، تصطدم الكرة بماتا وتسكن الشباك معلنة عن الهدف الأول لستوك سيتي.

وفي اللحظات الاخيرة، يقود بوجبا هجمة مانشتسراوية، ويتوغل من وسط الملعب ويراوغ مفضلا الاعتماد على الحلول الفردية، لينهيها بتسديدة ضعيفة في أحضان حارس المرمى.

ويسدد لينجارد تسديدة بعيدة المدى، تصطدم في العارضة التي حرمت يونايتد من التعادل، ومن ركلة حرة مباشرة يحرز روني هدف التعادل القاتل.